قرر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أنه تم تخصيص ١٠ ملايين جنيه لتطوير مستشفى الإسماعيلية العام، ورفع قيمة أجر النوبتجية اليومية للتمريض بالرعاية المركزة بمستشفى الإسماعيلية العام الى 100% نظرا للمجهودات التى لمسها أثناء زيارته ، فيما كلف الدكتور شريف وديع مستشاره للرعايات والطوارئ بزيادة 3 أسرة للرعاية بقسم الحروق بالمستشفى والإشراف على تشغيل هذا القسم وتوفير التجهيزات اللازمة له ، و التعاقد مع أساتذة من جامعة قناة السويس للعمل بهذا القسم.. جاء ذلك اليوم خلال أفتتاحة أعمال التطوير بالمستشفى، يرافقه اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية وعدد من أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد ابو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن المستشفى تم وضعها ضمن خطة الوزارة لتطوير المستشفيات ، حيث تم تخصيص 10 ملايين جنيها لأعمال التطوير ، والتى من المنتظر الإنتهاء منها خلال الأشهر القليلة القادمة ، كما تفقد أقسام المستشفى المختلفة للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة.

ووجه وزير الصحة والسكان بزيادة أعداد أسرة الرعاية المركزة الى 20 سرير بدلا من 17 ، وزيادة أعداد حضانات الأطفال ، كما سيتم دعم قسم أطفال الأنابيب بأجهزة جديدة ، بالاضافة الى زيادة أعداد الأطباء بقسم الرعاية المركزة.

وعقب انتهاء الزيارة عقد وزير الصحة والسكان مؤتمرا صحفيا بمستشفى الإسماعيلية العام ، أوضح خلاله بأنه سيتم تشغيل مستشفي التل الكبير وأبو خليفة خلال الأسبوع القادم ، كما سيتم تطوير وتشغيل مستشفى ابوصوير خلال الستة أشهر القادمة بعد الموافقة على ادراجها بموازنة الوزارة لعام 2017 ، وجارى تشغيل مستشفى القصاصين العام.



وأشار الى أن الوزارة ستولى إهتماما كبير خلال الفترة القادمة بدعم قطاع الأعمال لشركات الدواء ، لافتا الى أنه عند توليه حقيبة الصحة كانت الشركة القابضة للامصال الحيوية واللقاحات ” فاكسيرا” لديها مديونات بمبلغ 800 مليون جنيها وأقترح عليه بيعها ،ولكنه رفض ذلك لانها تعتبر بمثابة صرح طبى واستراتيجى لتوفير الدواء بمصر ، وقام بمساندة الشركة ودعمها ، حيث الأن أصبح بها مصانع للأدوية والامصال والسرنجات ذاتية التدمير .

وقال أنه تم توفير تجهيزات طبية ل 31 مستشفى على مستوى الجمهورية ضمن اتفاقية برلين والتى تمت بالتعاون مع وزارة الدفاع وهيئة الرقابة الإدارية ، والتى وفرت على الخزانة العامة للدولة أكثر من 5 مليارات جنيها ، مشيرا الى أنه تم توفير الأماكن التى سيتم وضع الأجهزة بها ، كما تم تسهيل دخولها مع الجمارك ، بالاضافة الى توفير التمويل المالى المصرى ، كما تم توفير المقابل الأجنبى أيضا، لافتا الى أنه تم بالفعل وصول الاجهزة لمصر منذ بداية شهر ديسيمبر الحالى ، وسيتم امداد المستشفيات تباعا بالاجهزة.

ونفى وزير الصحة والسكان ما تم تناوله فى بعض وسائل الاعلام عن نية الوزارة لبيع أو خصخصة مستشفيات التكامل، حيث أوضح انه تم بناء 512 مستشفى تكاملى منذ عام 1997، حيث كان الهدف منها تحويل المستشفيات القروية الى مستشفيات تكامل وتكون وسيطا بين وحدات الرعاية الاساسية ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية ، الا انه لم يتم استغلالها وأهملت منذ هذا التاريخ .

وأشار الى أنه أخذ على عاتقة هذا الملف للنهوض بالمنظومة الصحية منذ تولية الوزارة حيث قدمه الى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لوضع حلول ومقتراحات لتشغيل تلك المستشفيات وتوفير التجهيزات لها سواء الطبية أو الموارد البشرية العامله ، لافتا الى أنه تم تشغيل عدد 25 مستشفى تكاملى كوحدات ومستشفيات للتأمين الصحى فى المناطق الأكثر إحتياجا ، كما تم تشغيل 90 مستشفى للغسيل الكلوى والحضانات ، فيما تم ازالة 12 مستشفى بعد انهيارها ، مؤكدا أن ماتبقى حتى الان 370 مستشفى جارى مناقشة ووضع حلول لتشغيلها واستغلالها الاستغلال الامثل وذلك لخدمة المريض المصرى.

ووجه الشكر لكلا من هيئة الاسعاف المصرية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتامين الصحى لما يقدموه من خدمات جليلة للمواطن المصرى.

وكشف وزير الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفى عن شراء 300 سيارة إسعاف جديدة سوف تدخل الخدمة هذا الاسبوع من بينها سيارات للتدخل السريع وأخرى للرعاية المركزة ، مؤكدا على حرص الوزارة بالنهوض بالمنظومة الصحية ، حتى يشعر المريض المصرى بذلك .