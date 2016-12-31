أكد محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه في حالة استمرار مباراة القمة لشوط ثالث فلن يفوز الزمالك.

وأضاف المدير الفني: “السيطرة التي فرضها الزمالك كانت لن تجدي نفعا بسبب عدم التركيز على إنهاء اللمسة الأخيرة.

وأكمل حديثه: “للأسف لو استكملنا اللقاء لشوط ثالث أو رابع فلن نستطيع التسجيل بسبب عدم التركيز بجانب غياب التوفيق بشكل كامل عن الزمالك.