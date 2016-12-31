 Moheet on google
السبت 31 ديسمبر 2016 09:08 مساءً
روابط سريعة
مدرب الزمالك: القمة لو امتدت لشوط ثالث لفاز الأهلي أيضا
محمد حلمي المدير الفني

مدرب الزمالك: القمة لو امتدت لشوط ثالث لفاز الأهلي أيضا

السبت، 31 ديسمبر 2016 08:56 م

أكد محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه في حالة استمرار مباراة القمة لشوط ثالث فلن يفوز الزمالك.

وأضاف المدير الفني: “السيطرة التي فرضها الزمالك كانت لن تجدي نفعا بسبب عدم التركيز على إنهاء اللمسة الأخيرة.

وأكمل حديثه: “للأسف لو استكملنا اللقاء لشوط ثالث أو رابع فلن نستطيع التسجيل بسبب عدم التركيز بجانب غياب التوفيق بشكل كامل عن الزمالك.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3