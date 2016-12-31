احتفل اندريه جراي، بأول ثلاثية له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليتجه بيرنلي إلى العام الجديد وهو يقبع بشكل مريح في وسط الترتيب بعد انتصار ساحق 4-1 على سندرلاند المتعثر، اليوم السبت.

وافتتح المهاجم البالغ عمره 25 عاما التسجيل في الدقيقة 31، بعدما سدد في شباك الحارس فيتو مانوني.

وأضاف جراي هدفين في دقيقتين مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يكمل آشلي بارنز الرباعية من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

وقلص جيرمين ديفو الفارق بعد انطلاقة فردية جيدة، لكن سندرلاند ظل في منطقة الهبوط إذ يحتل المركز 18 برصيد 14 نقطة من 19 مباراة.