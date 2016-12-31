بيرنلي يكتسح سندرلاند برباعية في البريمييرليجالسبت، 31 ديسمبر 2016 08:26 م
احتفل اندريه جراي، بأول ثلاثية له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليتجه بيرنلي إلى العام الجديد وهو يقبع بشكل مريح في وسط الترتيب بعد انتصار ساحق 4-1 على سندرلاند المتعثر، اليوم السبت.
وافتتح المهاجم البالغ عمره 25 عاما التسجيل في الدقيقة 31، بعدما سدد في شباك الحارس فيتو مانوني.
وأضاف جراي هدفين في دقيقتين مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يكمل آشلي بارنز الرباعية من ركلة جزاء في الدقيقة 67.
وقلص جيرمين ديفو الفارق بعد انطلاقة فردية جيدة، لكن سندرلاند ظل في منطقة الهبوط إذ يحتل المركز 18 برصيد 14 نقطة من 19 مباراة.
-
فيس بوك تتيح البحث في محادثات خدمة التراسل ماسنجر
ظهرت على نسخة الويب Messenger.com من خدمة التراسل الفوري التابع لموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البحث عن النصوص في المحادثات. ونقل موقع “فنتشر ...Sat, 31 Dec 2016 19:15:40 GMT
-
11 نصيحة غذائية لجعل بشرتك أكثر شبابا
مع تقدم الإنسان في السن تفقد بشرته نعومتها ورطوبتها بفعل عامل الشيخوخة، بيد أنه هناك بعض الأطعمة والمشروبات تساعدك على الحفاظ على بشرتك وجعلها أكثر شبابا وحيوية. 1- ...Wed, 28 Dec 2016 14:54:16 GMT
-
الإسكان: السبت آخر موعد لاستكمال سداد جدية الحجز للحاجزين السابقين بدهشور
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي أن /السبت/ المقبل هو آخر موعد تم تحديده لاستكمال سداد جدية الحجز، وذلك للحاجزين السابقين ...Wed, 28 Dec 2016 12:54:25 GMT
-
10 كؤشرات تكشف سر خسارة الوزن بشكل مفاجئ
إن كنت تفقد الوزن بشكل مفاجئ فعليك قبل أن تفرح أن تتأكد من أن السبب ليس مرضاً، وإنما أمراض قد تؤدي إلى فقدان الوزن بشكل مفاجئ. وإليك أهم الاسباب المؤدية للسمنة، حسب ...Sat, 31 Dec 2016 19:43:53 GMT
-
لهذه الأسباب يجب أن لا تهمل تناول الشوكولاتة
في موسم الاحتفالات والأعياد يكثر استهلاكنا للشوكولاتة، تلك الحلوى التي لا يمكن إلا لقلة قليلة من الناس مقاومتها، ومع اقتراب السنة الجديدة التي لا تفصلنا عنها إلا ...Sat, 31 Dec 2016 17:27:12 GMT
-
سائق توك توك يقتل حداد بسبب علاقته بشقيقته
أمر المستشار أحمد ربيع، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة بحبس سائق توك توك فى عرب الطويلة بمنطقة المطرية أقدم على ذبح حداد مستخدماً سكينة مطبخ 4 أيام . وكان المستشار ...Sat, 31 Dec 2016 17:10:54 GMT
-
كيف تفحص أداء البطارية بأمان على هواتف أندرويد - محيط
يُقدم تطبيق AccuBattery تجربة فعالة لمستخدمي نظام أندرويد لفحص وتعزيز أداء البطارية والحفاظ عليها بأفضل شكل ممكن. ويتيح التطبيق المتوفر بشكل مجاني ...Sat, 31 Dec 2016 16:56:07 GMT
-
لماذا استقال الأمين العام لمجلس الدولة من منصبه ؟
أعلن مجلس الدولة قبوله استقالة الامين العام المستشار وائل شلبي للتحقيق معه في قضية مدير المشتريات المتهم بالتربح من المال العام . كما قرر المجلس تشكيل لجنة لفحص ...Sat, 31 Dec 2016 16:56:07 GMT
-
10 نصائح تنعم معها بالرشاقة وتجنبك السمنة
السمنة والوزن الزائد مشكلتان كبيرتان لدى كثير من الناس. لكن يمكن تجنبها بسهولة إذا اتبعت بعض النصائح البسيطة في طريقة التغذية. وفيما يلي أهم النصائح التي سلطت عليها ...Sat, 31 Dec 2016 16:38:34 GMT