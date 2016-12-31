سحق بورنموث، مضيفه سوانزي سيتي (3-0) بفضل هدفين في الشوط الأول من بينيك أفوبي، ورايان فريزر، وهدف متأخر من جوشوا كينج، اليوم السبت، ليظل الفريق الويلزي بالمركز الأخير بالدوري الإنجليزي.

تقدم بورنموث في الدقيقة (25) عن طريق بينيك أفوبي، وانطلق فريزر داخل منطقة الجزاء بالوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ليسجل مستغلاً كرة جونيور ستانيسلاس العرضية، ويضاعف تقدم الفريق الزائر.

وواجه سوانزي، بقيادة المدرب المؤقت آلان كيرتيس، صعوبات في الاستحواذ على الكرة في الشوط الثاني قبل أن يسدد البديل كينج في شباك الحارس أوكاش فابيانسكي، ليؤكد انتصار بورنموث.