 Moheet on google
السبت 31 ديسمبر 2016 08:57 مساءً
روابط سريعة
بورنموث يسحق سوانزي بثلاثية نظيفة
C1BP8MxWEAANMTJ

بورنموث يسحق سوانزي بثلاثية نظيفة

السبت، 31 ديسمبر 2016 08:24 م
محيط - أحمد عبد الخالق

سحق بورنموث، مضيفه سوانزي سيتي (3-0) بفضل هدفين في الشوط الأول من بينيك أفوبي، ورايان فريزر، وهدف متأخر من جوشوا كينج، اليوم السبت، ليظل الفريق الويلزي بالمركز الأخير بالدوري الإنجليزي.

تقدم بورنموث في الدقيقة (25) عن طريق بينيك أفوبي، وانطلق فريزر داخل منطقة الجزاء بالوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ليسجل مستغلاً كرة جونيور ستانيسلاس العرضية، ويضاعف تقدم الفريق الزائر.

وواجه سوانزي، بقيادة المدرب المؤقت آلان كيرتيس، صعوبات في الاستحواذ على الكرة في الشوط الثاني قبل أن يسدد البديل كينج في شباك الحارس أوكاش فابيانسكي، ليؤكد انتصار بورنموث.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3