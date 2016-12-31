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الداخلية: إجراءات أمنية مشددة في الكنائس
وزارة الداخلية

الداخلية: إجراءات أمنية مشددة في الكنائس

السبت، 31 ديسمبر 2016 08:24 م


قال اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، إن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، كلف رجال الشرطة بتشديد الإجراءات الأمنية في الكنائس وتجمعات المواطنين في احتفالات ليلة رأس السنة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن هناك عناصر أمنية مدربة منتشرة في جميع الشوارع والميادين ومناطق تجمعات المواطنين تحسبا لأى حالة طارئة.

وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، تم نشر خبراء المفرقعات وكلاب مدربة لتمشيط كافة المناطق، فضلا عن نشر قوات التدخل السريع بالمناطق الحيوية والميادين وسرعة التحرك لأماكن البلاغات، لافتا إلى أن رجال الشرطة على أهبة الاستعداد.

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