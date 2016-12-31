مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حوادث بمحافظتي الوادي الجديد والبحيرةالسبت، 31 ديسمبر 2016 08:13 م
لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون ،اليوم السبت، في حادثي سير بمحافظتي الوادي الجديد والبحيرة.
ففي الوادي الجديد، لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في حادث تصادم دراجتين ناريتين بمدينة الخارجة.
وكان مدير أمن الوادي الجديد اللواء عصام بدير تلقى إخطارا بالحادث، لتنتقل على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث يتم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى الخارجة العام، إلا أن أحدهم لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى مستشفى أسيوط الجامعي ويدعى رأفت مصطفى ثابت (38 سنة).
كما أصيب نجل المتوفى كريم (6 سنوات) وكل من محمد سعيد علي (25 سنة)، ومحمد محمود علي (38 سنة)، وتنوعت الإصابات ما بين كسور مضاعفة وسحجات وكدمات.
تم تحرير محضر بالحادث والتحفظ على جثة المتوفى بالمستشفى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي البحيرة، أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بإنحاء الجسد إثر وقوع حادث سير على الطريق الصحراوي غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.
وكان مدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين شوقي تلقى إخطارا يفيد بإصابة 4 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بالكيلو 80 باتجاه الإسكندرية بغرب النوبارية، فانتقلت على الفور قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفتى النوبارية العام ومستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون للعلاج.
تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
-
فيس بوك تتيح البحث في محادثات خدمة التراسل ماسنجر
ظهرت على نسخة الويب Messenger.com من خدمة التراسل الفوري التابع لموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البحث عن النصوص في المحادثات. ونقل موقع “فنتشر ...Sat, 31 Dec 2016 19:15:40 GMT
-
11 نصيحة غذائية لجعل بشرتك أكثر شبابا
مع تقدم الإنسان في السن تفقد بشرته نعومتها ورطوبتها بفعل عامل الشيخوخة، بيد أنه هناك بعض الأطعمة والمشروبات تساعدك على الحفاظ على بشرتك وجعلها أكثر شبابا وحيوية. 1- ...Wed, 28 Dec 2016 14:54:16 GMT
-
الإسكان: السبت آخر موعد لاستكمال سداد جدية الحجز للحاجزين السابقين بدهشور
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي أن /السبت/ المقبل هو آخر موعد تم تحديده لاستكمال سداد جدية الحجز، وذلك للحاجزين السابقين ...Wed, 28 Dec 2016 12:54:25 GMT
-
10 كؤشرات تكشف سر خسارة الوزن بشكل مفاجئ
إن كنت تفقد الوزن بشكل مفاجئ فعليك قبل أن تفرح أن تتأكد من أن السبب ليس مرضاً، وإنما أمراض قد تؤدي إلى فقدان الوزن بشكل مفاجئ. وإليك أهم الاسباب المؤدية للسمنة، حسب ...Sat, 31 Dec 2016 19:43:53 GMT
-
لهذه الأسباب يجب أن لا تهمل تناول الشوكولاتة
في موسم الاحتفالات والأعياد يكثر استهلاكنا للشوكولاتة، تلك الحلوى التي لا يمكن إلا لقلة قليلة من الناس مقاومتها، ومع اقتراب السنة الجديدة التي لا تفصلنا عنها إلا ...Sat, 31 Dec 2016 17:27:12 GMT
-
سائق توك توك يقتل حداد بسبب علاقته بشقيقته
أمر المستشار أحمد ربيع، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة بحبس سائق توك توك فى عرب الطويلة بمنطقة المطرية أقدم على ذبح حداد مستخدماً سكينة مطبخ 4 أيام . وكان المستشار ...Sat, 31 Dec 2016 17:10:54 GMT
-
كيف تفحص أداء البطارية بأمان على هواتف أندرويد - محيط
يُقدم تطبيق AccuBattery تجربة فعالة لمستخدمي نظام أندرويد لفحص وتعزيز أداء البطارية والحفاظ عليها بأفضل شكل ممكن. ويتيح التطبيق المتوفر بشكل مجاني ...Sat, 31 Dec 2016 16:56:07 GMT
-
لماذا استقال الأمين العام لمجلس الدولة من منصبه ؟
أعلن مجلس الدولة قبوله استقالة الامين العام المستشار وائل شلبي للتحقيق معه في قضية مدير المشتريات المتهم بالتربح من المال العام . كما قرر المجلس تشكيل لجنة لفحص ...Sat, 31 Dec 2016 16:56:07 GMT
-
10 نصائح تنعم معها بالرشاقة وتجنبك السمنة
السمنة والوزن الزائد مشكلتان كبيرتان لدى كثير من الناس. لكن يمكن تجنبها بسهولة إذا اتبعت بعض النصائح البسيطة في طريقة التغذية. وفيما يلي أهم النصائح التي سلطت عليها ...Sat, 31 Dec 2016 16:38:34 GMT