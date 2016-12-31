لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون ،اليوم السبت، في حادثي سير بمحافظتي الوادي الجديد والبحيرة.

ففي الوادي الجديد، لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في حادث تصادم دراجتين ناريتين بمدينة الخارجة.

وكان مدير أمن الوادي الجديد اللواء عصام بدير تلقى إخطارا بالحادث، لتنتقل على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث يتم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى الخارجة العام، إلا أن أحدهم لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى مستشفى أسيوط الجامعي ويدعى رأفت مصطفى ثابت (38 سنة).

كما أصيب نجل المتوفى كريم (6 سنوات) وكل من محمد سعيد علي (25 سنة)، ومحمد محمود علي (38 سنة)، وتنوعت الإصابات ما بين كسور مضاعفة وسحجات وكدمات.

تم تحرير محضر بالحادث والتحفظ على جثة المتوفى بالمستشفى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي البحيرة، أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بإنحاء الجسد إثر وقوع حادث سير على الطريق الصحراوي غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

وكان مدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين شوقي تلقى إخطارا يفيد بإصابة 4 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بالكيلو 80 باتجاه الإسكندرية بغرب النوبارية، فانتقلت على الفور قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفتى النوبارية العام ومستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون للعلاج.

تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.