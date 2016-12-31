وزعت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بولاية كسلا بالسودان ، اليوم السبت، كفالة الأيتام لعدد 1500 يتيم في مختلف محليات الولاية، وأعلنت خطة لعام 2017 تتضمن بطاقة تأمين صحي لكل أسر الأيتام وحفر آبار للمياه وبناء مساجد وكفالة حافظي القرآن الكريم والدعاة.

وقال مدير هيئة الإغاثة الإسلامية بولاية كسلا محمود محمدي ، في تصريح صحفي ، إن الهيئة تكفل 1500 يتيم في كل المجالات من الرعاية والتعليم والصحة، وأن تكلفة الكفالة بلغت مليونين و800 ألف جنيه سوداني، وسيتم صرفها من اليوم وحتى الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن الهيئة لديها عدد كبير من المشروعات، ونفذت خلال عام 2016 إغاثة عاجلة للمتضررين من السيول والأمطار بالولاية، بتكلفة بلغت ثلاثة ملايين جنيه استفاد منها عدد ثلاثة آلاف أسرة.

وأضاف الهيئة وضعت خطة للعام 2017، تتضمن تخصيص بطاقات تأمين صحي لكل أسر الأيتام ، وكذلك حفر عدد من آبار المياه وبناء المساجد وكفالة عدد من حافظي القرآن الكريم والدعاة.

وكانت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية دشنت مشروع توزيع مستحقات الأيتام بولاية الخرطوم، ثم توجهت فرقها إلى ولايات شمال دارفور والبحر الأحمر والنيل الأبيض والجزيرة ونهر النيل وكسلا لتسليم الإعانات.

وذكر مكتب الهيئة بالسودان، أنها ستصرف مبلغ 16 مليون جنيه نقدا للأيتام البالغ عددهم 11 ألفا و500 يتيم ، بالخرطوم وعدد من الولايات.