علمت شبكة الإعلام العربية ” محيط ” أن الف قاض من قضاة مجلس الدولة كانوا قد طالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقب ثورة يناير مباشرة بإقالة المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة من منصبه، على خلفية قضايا فساد وتربح، وذلك قبل إعلان المجلس خلال الساعات القليلة الماضية، عن قبوله استقالته للتحقيق معه في قضية مدير المشتريات، المتهم بالتربح من المال العام وتشكيل لجنة لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها خلال الخمس سنوات الماضية.

وذكرت مصادر قضائية مطلعة داخل مجلس الدولة لـ” محيط ” أن ما يزيد على 1000 قاض بمجلس الدولة كانوا قد تقدموا برسالة إلى كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إبان ثورة يناير عام 2011، يطالبونهم فيها بالتدخل الفوري، لاستبعاد مستشارين تدور حولهم شبهات فساد وتربح - من بينهم شلبي - وذلك من المناصب القيادية بمجلس الدولة، خاصة المكاتب الفنية والأمانة العامة وبالفعل تم استبعاد عدد كبير منهم من مناصبهم، إلا أنهم عادوا إليها مرة أخرى، دون مبرر أو سند قانوني لعودتهم إلى تلك المناصب الحساسة مرة أخرى.

وقال المستشارون في رسالتهم ” إن مجلس الدولة هو جزء من مصرنا الحبيب وقد أصابته بعض مواطن الضعف والمرض و الفساد تمثلت فى المناصب الإدارية والفنية بالمكاتب الفنية والأمانة العامة للمجلس وأضافوا أنه نظراً لإصرار هؤلاء المستشارون على عدم مغادرة مناصبهم فى المكاتب الفنية ونظراً لخطورة بقائهم، لما فيه تمادى فى الفساد وإعدام للعديد من المستندات، فضلاً عن اتخاذ العديد من القرارات الفاسدة والمضرة سواء على المستوى الداخلي بين شباب القضاة أو على المستوى الخارجي إضرارا بالمواطنين، وأضافوا أنهم طالبوا المستشار محمد عبد الغنى - رئيس مجلس الدولة في ذلك الوقت - مرارا وتكرارا بإقصاء هؤلاء المستشارون من مناصبهم، إلا أنه رفض، الأمر الذي جعل ليس أمامهم سوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة - بحسب رسالتهم -

وكان المستشارون الألف شددوا في رسالتهم على أن العاملين بالمكاتب الفنية هم من أنصار النظام المخلوع - مبارك - داخل الصرح القضائي وخاصة المستشار مساعد هشام حسن محمد عبد الرحمن نجل اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدولة السابق،منذ أن صدر قرار تعيينه بمجلس الدولة وهو يشغل منصب عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ما يقرب من عشر سنوات، فضلاً عن الانتداب فى عدد من المصالح والهيئات الحكومية على الرغم من أن عمره لا يتجاوز الثلاثين عاما.

كما أشار القضاة في رسالتهم إلى أن المستشار وائل شلبي ، نائب رئيس مجلس الدوللة وذراع المستشار يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية السابق واقرب المقربين إلى الرئيس السابق حسنى مبارك، إذ تبنى المستشار وائل شلبي وألحقه بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة منذ أن صدر قرار تعيينه بمجلس الدولة قبل عشرين عاماً ، إلى أن شغل منصب الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية والعلاقات الخارجية بالمجلس، فضلا عن ندبه إلى أكثر من 10 جهات حكومية فهو المستشار القانوني لمحافظ الشرقية، المستشار القانوني لجامعة المنوفية، عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات ممثلاً عن مجلس الدولة والذي يعد احد المسئولين عن قطع الاتصالات أثناء الثورة، وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ممثلاً عن مجلس الدولة الذي وجه إليه اتهامات مباشرة بضياع حقوق المستهلكين، فضلاً عن اللجان الضريبية ومجالس التأديب التي يشارك فيها، إضافة إلى كونه المتحكم في حركة الانتدابات والاعارات للمستشارين داخل المجلس.

وذكرت المصادر القضائية أن شلبي كانت قد وجهت إليه اتهامات عديدة منها إهداره للمال العام فى من خلال التوريدات وإخفاء جميع العمليات المحاسبية الخاصة بمجلس الدولة وإقراره للعديد من العمليات بالمخالفة للقانون من بينها إسناد تجديد المقر الرئيسي لمجلس الدولة لإحدى شركات المقاولات بالأمر المباشر، فضلاً عن توريد الأثاث المكتبي ومستلزمات المقار وهدايا رأس السنة الميلادية وغيرها مع سرية هذه المحاسبات، وأضاف القضاة في رسالتهم أن شلبي يحصل على أرباح سنوية تتجاوز عشرات الملايين، حيث حصل على سبيل المثال على أرباح سنوية من جهاز الاتصالات فى عام 2009 بلغت المليون ومائة وسبعون ألف جنية،هذا فضلاً عن البدلات التي يضع لها مسميات وهمية شهرياً بدل الضيافة والانجاز وفائض الميزانية وبدل التمثيل والانتقالات الخاصة وغيرها من المبالغ الشهرية.

وشملت قائمة المستشارين التي أرسلها قضاة مجلس الدولة إلى المجلس العسكري والمطلوب استبعادهم: بدر بصيلة وأضاف القضاة أن بصيلة معروف عنه التعامل السيئ مع جميع زملائه والاستهانة بهم خاصة شباب القضاة ويقوم باستغلال سلطته فى عرض ما يراه من موضوعات على المجلس الخاص حسب الوجهة التي تتفق وهواه ولفتوا إلى أن بصيلة وجهت له العديد من الاتهامات، أهمها قيامه بتزوير توقيع رئيس مجلس الدولة الراحل السيد نوفل إبان علاجه فى فرنسا وتم حفظ التحقيق معه في هذا الاتهام، كما عمد إلى إخفاء العديد من الدرجات المتاحة للترقية كان أخرها عام 2009 حيث عمد إخفاء 65 درجة للترقية من اجل توفيرها فى درجات أخرى بحيث يمكن استيعابه مع كل حركة ترقية، فضلا عن تعمده تعطيل ترقيات العديد من زملائه بالتحكم فى العرض على المجلس الخاص ، فضلاً على أنه المتحكم فى تعيينات دفعة 2009/2010 لدرجة أن محاضر المقابلات وكل ما يتعلق بأمور هذه الدفعة بيده وتحت ستار شرعية المجلس الخاص ،يقوم كذلك بتزوير محاضر المقابلات التي تقدم إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن على إلغاء قرارات التعيين فى الهيئات القضائية ، فضلاً عن إخفائه درجات الترقية المتاحة وقد تم اكتشاف الأمر عام 2009 ،فضلاً عن ذلك احتكاره للعديد من المناصب والانتدابات فى الهيئات والمصالح الحكومية ،وكان يشغل عضو لجان الفتوى للداخلية والخارجية والعدل ويعمد كلما فرغ منصب داخل أو خارج المجلس السطو عليه فهو يشغل عضو الأمانة الفنية للمجلس الخاص وعضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة لشئون الأعضاء.

كما طالب المستشارون المجلس العسكري أيضا باستبعاد المستشار محمد الدمرداش العام المساعد لشئون العاملين والتفتيش والمتابعة ،المستشار القانوني لمحافظ الشرقية ،المستشار القانوني لوزير التضامن الاجتماعي ،المستشار القانوني لبنك التنمية وغيرها من البنوك ومجالس التأديب لإستمراه في منصبه ما يزيد عن 15 عاما

وشملت قائمة المستشارون المطلوب استبعادهم من مجلس الدولة بحسب الرسالة اسالفة الذكر المستشارين ( لطفي منصور – رامي رسلان – فادى كيرلس – محمد رسلان ) أعضاء الأمانة العامة والمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة

واختتم قضاة مجلس الدولة رسالتهم بالتأكيد على ضرورة إبعاد هؤلاء المستشارون عن المكاتب الفنية والأمانة العامة ومحاسبتهم قانونيا على كل صغيرة وكبيرة خلال مكوثهم فى مناصبهم منذ ما يزيد عن عشرات السنوات