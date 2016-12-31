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مزارعو قصب السكر يهددون بعدم زراعة المحصول حتى الاستماع لمطالبهم
مزارعو قصب السكر

مزارعو قصب السكر يهددون بعدم زراعة المحصول حتى الاستماع لمطالبهم

السبت، 31 ديسمبر 2016 07:57 م
محيط: أحمد زكي

هدد مزارعو قصب السكر، بالامتناع عن زراعة المحصول في حال عم الاستماع لهم من قبل مسئولي الحكومة بالنظر في ما أقرته بالنسبة لطن قصب السكر.
وأقر المزارعون  والممثلون لغرب مدينة نجع حمادي، اليوم السبت خلا تدشين نقابة خاصة بهم حملت أسم ” مزارعي ومنتجي قصب السكر”، بعدم الكسر والتوريد هذا العام حتى يتسنى لهم الجلوس مع أحمد المسئولين لبحث طلباتهم في القرارات الحكومية.

ويعترض المزارعون على إقرار الحكومة بأن يكون سعر طن قصب السكر 500 جنيه، فضلًا عن مطالبتهم بتوفير حياة كريمة وإنقاذ مديونيتهم لبنوك الائتمان الزراعي.
وناشد المزارعون رئيس الجمهورية بالتدخل لوقف ما اعتبروها ” قرارات قاتلة” ستقضي على حياتهم المهنية.

وعلى جانب متصل تضامن ممثل للمجتمع المحلي والحقوقي مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان بصعيد مصر بالإضافة لعدد من الأحزاب السياسية منها حزب حماة الوطن والشعب الديموقراطي بقنا.

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