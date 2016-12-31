سجَّل هال روبسون كانو، هدفًا رائعًا في مباراته الأولى بالتشكيلة الأساسية لوست بروميتش، ليقوده للفوز (2-1) على مضيفه ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي، اليوم السبت.

وأحرز شين لونج، هدفه الأول هذا الموسم، بضربة رأس في الدقيقة (41) ليمنح تقدمًا مستحقا لساوثهامبتون، لكن مات فيليبس، أدرك التعادل بعد دقيقتين.

وكان روبسون، على مقاعد البدلاء منذ انضمامه إلى وست بروميتش في أغسطس/ آب لكنه قدم أداء رائعًا توجه بتسديدة قوية من 20 مترًا.

ولم يقدم ساوثهامبتون، الذي مُني بهزيمة ثقيلة (4-1) على أرضه أمام توتنهام، في مباراته السابقة، الكثير من أجل إدراك التعادل، وطرد مدافعه فيرجيل فان ديك لحصوله على الإنذار الثاني قبل دقيقتين على النهاية.

وبدأ ساوثهامبتون (24 نقطة)، الجولة، وهو في المركز الثامن، متقدمًا بنقطة واحدة، ومركز واحد على وست بروميتش (26 نقطة)، لكن النتيجة جعلته يستبدل مركزه مع منافسه.