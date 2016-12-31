 Moheet on google
السبت 31 ديسمبر 2016 09:08 مساءً
روابط سريعة
كانو يقود وست بروميتش للفوز على ساوثهامبتون
C1BPqQ4WgAAnbVI

كانو يقود وست بروميتش للفوز على ساوثهامبتون

السبت، 31 ديسمبر 2016 08:23 م
وكالات

سجَّل هال روبسون كانو، هدفًا رائعًا في مباراته الأولى بالتشكيلة الأساسية لوست بروميتش، ليقوده للفوز (2-1) على مضيفه ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي، اليوم السبت.

وأحرز شين لونج، هدفه الأول هذا الموسم، بضربة رأس في الدقيقة (41) ليمنح تقدمًا مستحقا لساوثهامبتون، لكن مات فيليبس، أدرك التعادل بعد دقيقتين.

وكان روبسون، على مقاعد البدلاء منذ انضمامه إلى وست بروميتش في أغسطس/ آب لكنه قدم أداء رائعًا توجه بتسديدة قوية من 20 مترًا.

ولم يقدم ساوثهامبتون، الذي مُني بهزيمة ثقيلة (4-1) على أرضه أمام توتنهام، في مباراته السابقة، الكثير من أجل إدراك التعادل، وطرد مدافعه فيرجيل فان ديك لحصوله على الإنذار الثاني قبل دقيقتين على النهاية.

وبدأ ساوثهامبتون (24 نقطة)، الجولة، وهو في المركز الثامن، متقدمًا بنقطة واحدة، ومركز واحد على وست بروميتش (26 نقطة)، لكن النتيجة جعلته يستبدل مركزه مع منافسه.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3