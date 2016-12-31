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العين يخطف نقطة قاتلة أمام الأهلي في الدوري الإماراتي
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العين يخطف نقطة قاتلة أمام الأهلي في الدوري الإماراتي

السبت، 31 ديسمبر 2016 08:21 م
محيط - أحمد عبد الخالق

سقط فريق العين في فخ التعادل (1-1) مع ضيفه الأهلى بعشرة لاعبين، اليوم السبت، على استاد هزاع بن زايد في قمة مؤجلة من الجولة الثالثة في دوري الخليج العربي لكرة القدم.

سجل البرازيلي كايو هدف العين من رأسية في الدقيقة (77)، وأدرك حبيب الفردان التعادل للأهلي من متابعة لتمريرة أحمد خليل في الدقيقة (83).

ورفع فريق العين رصيده الى (27 نقطة) في المركز الثالث، في المقابل رفع الاهلي رصيده الى (26 نقطة) في المركز الرابع.

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