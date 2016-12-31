زعم الفلكي المصري، أحمد شاهين، أن بعض الظواهر الغريبة ستحدث في عام 2017، منها اكتشاف طبق طائر داخل الهرم الأكبر في مصر، أما على مستوى العالم ستنتشر ظاهرة الشياطين الثعابين.

وأضاف في تصريحات على شاشة “إل تي سي” أن العالم سيكتشف موت الأديب العالمي وليم شكسبير مسمومًا بعد استخراج جثته، كما سيكتشف قصيدة له لم تكتشف بعد، مضيفا أن العالم يمر بعصر الدلو وهو عصر اكتشاف الأسرار.