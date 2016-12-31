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فلكي: 2017 سيشهد انتشار "الشياطين الثعابين"
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فلكي: 2017 سيشهد انتشار "الشياطين الثعابين"

السبت، 31 ديسمبر 2016 08:46 م
كتب - عبد الرحمن دياب

زعم الفلكي المصري، أحمد شاهين، أن بعض الظواهر الغريبة ستحدث في عام 2017، منها اكتشاف طبق طائر داخل الهرم الأكبر في مصر، أما على مستوى العالم ستنتشر ظاهرة الشياطين الثعابين.

وأضاف في تصريحات على شاشة “إل تي سي” أن العالم سيكتشف موت الأديب العالمي وليم شكسبير مسمومًا بعد استخراج جثته، كما سيكتشف قصيدة له لم تكتشف بعد، مضيفا أن العالم يمر بعصر الدلو وهو عصر اكتشاف الأسرار.

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