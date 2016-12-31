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استقالة الأمين العام لمجلس الدولة وتشكيل لجنة لفحص العقود التي أبرمها المجلس
مجلس الدولة

استقالة الأمين العام لمجلس الدولة وتشكيل لجنة لفحص العقود التي أبرمها المجلس

السبت، 31 ديسمبر 2016 07:36 م

قرر المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، في ختام اجتماعه العاجل مساء اليوم السبت، قبول الاستقالة المقدمة من المستشار وائل شلبي نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام السابق للمجلس.
وقرر المجلس الخاص – بالإجماع – اختيار المستشار فؤاد عبد الفتاح محمد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الدولة، للاضطلاع بمهام أمين عام مجلس الدولة.
وقام المجلس بتشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة، لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
وأكد مجلس الدولة أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه.

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