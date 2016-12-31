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صدمة عالمية.. مؤخرة كيم كاردشيان "مش طبيعية"
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صدمة عالمية.. مؤخرة كيم كاردشيان "مش طبيعية"

السبت، 31 ديسمبر 2016 07:32 م
كتب - متابعات

خطوة صادمة لمعجبى النجمة العالمية كيم كاردشيان حول العالم، حيث نشر الماكيير ماريو ديديفانوفيك صورا تظهره وهو يضع مكياجا لمؤخرتها الشهيرة التى أكدت أكثر من مرة أنها طبيعية 100% على صفحته بإنستجرام حسبما أكد موقع people.

وبينت الصور الماكيير وهو يضع مكياجا لرجل كيم كاردشيان بالكامل حتى لا تبدو لون مؤخرتها مختلفة عن باقى جسمها، وعلق على إحدى الصور قائلا: “فاكرين إنى بعمل مكياج للوش بس ؟!!!” وعلق على صورة أخرى “هل تتساءلون ما الذى يحدث فعلا قبل الصعود على السجادة الحمراء؟ أنشر لكم هذه الصور من كواليس تحضير النجمة كيم كاردشيان”، بحسب اليوم السابع.

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