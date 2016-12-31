نصبت الجمعية العمومية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عادل عزت رئيسا لاتحاد الكرة بعد أن نال 25 صوتا من أصل 42 صوتا في الجولة الثالثة من الانتخابات التي جرت بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

كما فاز ياسر المسحل، بمنصب نائب رئيس الاتحاد بعد أن حصل على 30 صوتا خلال الجولة الأولى مقابل ستة أصوات فقط لمحمد الدوسري و5 أصوات لخالد الثنيان، وصوت واحد فقط لأحمد الوداعي.

فيما فاز بعضوية مجلس الإدارة كل من خالد المقرن الذي حصد 37 صوتا وعبدالله البرقان الذي حصد 36 صوتا ومريح المريح الذي حصد 29 صوتا، ومحمد الزهراني الذي حصد 22 صوتا وموسى الزياد الذي حصد 21 صوت.

وفي سباق الرئاسة، شهدت الجولة الأولى حصول عزت على 15 صوتا، فيما حصل خالد المعمر على 14صوتا وحصل سلمان المالك على 12 صوتا وبقي نجيب ابو عظمة بصوت واحد فقط.

وفي الجولة الثانية حصل عزت على 20 صوتا فيما حصل المالك على 12 صوتا وحصل المعمر على عشرة أصوات ليصعد المالك وعزت للجولة الثالثة والتي شهدت فوز عزت برئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بخمسة وعشرين صوتا.

كانت اللجنة الاولمبية قد علقت تصويتها بالانتخابات بواقع خمسة أصوات للوقوف على مسافة واحدة مع كامل المرشحين .

ووعد عادل عزت في كلمة بعد انتهاء التصويت وتسلمه رئاسة اتحاد اللعبة بأنه سيمضي لصناعة عصر ذهبي للكرة السعودية كما هو شعار حملته شاكرا أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم به.