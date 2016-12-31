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محمد حلمي: لم أطلب الاستغناء عن شيكابالا.. وفرص الزمالك في الدوري قائمة
محمد حلمي

محمد حلمي: لم أطلب الاستغناء عن شيكابالا.. وفرص الزمالك في الدوري قائمة

السبت، 31 ديسمبر 2016 07:40 م
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قال محمد حلمي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إنه لم يحدث أي خلاف مع لاعب الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا”، قبل مباراة القمة أمام الأهلي.
ونفى حلمي، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن يكون قد طالب مرتضى منصور رئيس النادي، بالاستغناء عن خدمات شيكابالا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدا أن وجود اللاعب في الفريق الأبيض مهم للغاية في الفترة الحالية.
كما أكد حلمي، أنه لم يطلب الاستغناء أيضا عن أفراد الجهاز المعاون، مشددا على أن مشوار الدوري الممتاز مازال طويلا، وأن الزمالك ليس ببعيد عن الفوز بالمسابقة.

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