إن كنت تفقد الوزن بشكل مفاجئ فعليك قبل أن تفرح أن تتأكد من أن السبب ليس مرضاً، وإنما أمراض قد تؤدي إلى فقدان الوزن بشكل مفاجئ.

وإليك أهم الاسباب المؤدية للسمنة، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية عن موقع Reader’s Digest:

مرض سوء التغذية

عندما يسمع معظم الناس عن “سوء التغذية” يفكرون في الأطفال الجوعى في البلاد النامية، ومع ذلك عدم الحصول على المواد الغذائية المناسبة بكمية صحيحة موجود في كافة أنحاء العالم، ويمكن أن يصيب الناس بمختلف أعمارهم، في الواقع هناك نسبة 50% من المرضى في المستشفيات في جميع أنحاء العالم لا يتغذون بشكل ملائم ومعرضون لخطر الإصابة بسوء التغذية.

إن استمر سوء التغذية لوقت طويل قد يصبح له تأثير كبير على صحة الفرد، بما في ذلك خسارة الوزن غير المفهومة، بينما كبار السن معرضون للخطر بسبب الأدوية أو حالة فقدان الشهية الطبيعية، فالنظام الغذائي غير المتوازن قد يسهم في إصابة الأشخاص المفترض أنهم أكثر صحة وأصغر سناً.

أفضل طريقة لعلاج سوء التغذية هي منعها قبل أن تصبح خطيرة.

تقول آبي: “فلتتأكد من تناول وجبات متوازنة، التي تحتوي على المكونات المناسبة من البروتين والدهون والكربوهيدرات”، وإن ذهبت لتلقي الرعاية الصحية بالمستشفى فلتتذكر دوماً التغذية، وتحدَّث مع العاملين بالمستشفى لضمان الحصول على الغذاء المناسب أثناء إقامتك هناك وبعدها.

فقدان العضلات (ضمور اللحم)

أظهرت الأبحاث أن تجاهل صحة العضلات هو أحد الأسباب في أن حوالي 45% من كبار السن بأمريكا يعانون من فقدان العضلات مع تقدمهم في السن، تقول آبي: “إن المصطلح التقني لمرض ضعف العضلات هو ضمور اللحم، الذي يمكن أن يبدأ في وقت مبكر، نحو الأربعينات من العمر، وأن يسبب فقدان وزن غير مفهوم ويقلل من القوة والطاقة والقدرة على التحرك”.

في حين أن التغيرات الهرمونية تشارك في كيفية بناء الجسم وتخزينه للعضلات بينما تتقدم في السن، معظم حالات ضمور العضلات ترجع إلى سوء التغذية والخمول، أحد أفضل الطرق لمنع ومعالجة فقدان العضلات وفقدان الوزن الذي يصاحبه هو إضافة المزيد من البروتين وفيتامين د إلى نظامك الغذائي، تقول آبي: “إن كبار السن يحتاجون غالباً إلى بروتين أكثر من الشباب لبناء نفس القدر من العضلات، لأن الجسم يصبح أقل كفاءة في إنتاج البروتين”.

من المفيد أيضاً إضافة الأوزان إلى تدريباتك.

أضافت آبي: “في كل مرة ترفع بها أو تضغط أو تسحب الأوزان بإمكانك خلق قطوع مجهرية في عضلاتك، ويستجيب جسمك لتلك الإشارات كي يصلح عضلاتك”، النتيجة: ستذهب للتمرن مرة ثانية وستقوم بمهامك اليومية بعضلات أكثر وأقوى.

السرطان

السرطان عامة يمكن أن يسبب فقدان الوزن، لكن هناك عدة أنواع مثل سرطان الرئة والبنكرياس والمرارة والقولون، من المعروف أنها تتسبب في فقدان مفاجئ في الوزن، يقول مايكل روسو، الحاصل على دكتوراه في الطب والجراحة العامة، المتخصص في جراحات السمنة في مركز MemorialCare للسمنة في مركز ساحل أورانج التذكاري الطبي في نافورة فالي بكاليفورنيا: “إن الخلايا السرطانية تنمو بشكل غير طبيعي وخارج عن السيطرة، وتسرع من الأيض، وتتسبب في تآكل جسمك بأكمله باستخدام موارده التي تسبب فقدان الوزن”.

أدوية السرطان أيضاً يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن؛ فالإشعاع والعلاج الكيميائي عادة ما يسببان انخفاضاً في الشهية، وقد يؤديان إلى أعراض جانبية تتضمن الغثيان والتقيؤ وقروح الفم التي تثني عن الأكل.

فرط نشاط الغدة الدرقية

فقدان الوزن غير المبرر قد يكون إشارة لوجود مشكلة في الغدة الدرقية، والمعروف أيضاً باسم مرض جريفز، تقول شيري روس، الحاصلة على دكتوراه في الطب وخبيرة في صحة المرأة وطبيبة أمراض نسائية وتوليد، في مركز الصحة بروفيدانس سانت جون في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية: “إن فرط نشاط الغدة الدرقية هو نوع من أمراض المناعة الذاتية التي تجعل الغدة الدرقية تنتج كميات هائلة من الهرمونات الدرقية، والذي يسرع من عملية الأيض إلى حد يجعل الجسم يحرق سعرات حرارية أكثر مما يستطيع أن يستهلك”.

وتضيف روس، “ومن أسباب فرط نشاط الغدة الدرقية: التهاب الغدة الدرقية المسمى بـ”هاشيموتو” وبعض الأدوية مثل الليثيوم والعلاج الإشعاعي في الرقبة وجراحة الغدة الدرقية والحمل ونقص اليود”، عليك التأكد من أن غدتك الدرقية يمكن تقييمها بتحليلات الدم، وتستطيع أن تتعرف على الغدة الدرقية المفرط نشاطها.

فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز

متلازمة نقص المناعة المكتسبة، التي تعرف أيضاً باسم الإيدز، وهو مرض مزمن وقد يكون مرضاً مهدداً للحياة، وسببه فيروس نقص المناعة البشرية، تقول ليزا آش، الطبيبة التقويمية ومتخصصة في الطب الباطني: “إن فيروس نقص المناعة البشرية يمكنه أن يصعب الأمر على جسدك لامتصاص المواد الغذائية، الذي يؤدي إلى الإصابة بمرض سوء التغذية، ويسبب انخفاض الشهية”، في حين أنه لا يوجد علاج لفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز، إلا أن هناك الكثير من الأدوية التي يمكن أن تبطئ من تطور المرض بشكل كبير وتسمح لك بعيش حياة صحية بالرغم من المرض.

قرحة المعدة

تقول ليزا: “قرحة المعدة هي قروح مفتوحة تنمو في بطانة المعدة من الداخل، وكذلك على الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، تلك القروح تتسبب في الألم وتزيد من إنتاج الحامض، مما يؤدي إلى ارتداد، لأن أهم أعراض قرحة المعدة هي آلام في المعدة، وعادة ما تسبب انخفاضاً في الشهية”، إن تغيير أسلوب الحياة من خلال دمج أدوية مختلفة هو الحل الأمثل لعلاج المرض، وعلاج أي فقدان وزن مصاحب للمرض.

الاكتئاب

ربما تعرف أن الاكتئاب هو مرض اضطراب المزاج، الذي يسبب شعوراً دائماً بالحزن وفقدان الاهتمام بمعظم الأمور، حتى تلك التي كان يستمتع بها المرء من قبل، وقد تعرف أيضاً أن زيادة الوزن هي أحد الأعراض الشائعة المرتبطة بالاكتئاب، لكنه يمكن أن يسبب فقدان الوزن أيضاً.

تقول الطبيبة ليزا: “للأسف واحد من الأعراض الجانبية لهذا المرض المُسبب للضعف هو فقدان الشهية، الذي من الطبيعي أن يسبب فقدان الوزن للشخص”، في حين أنه لا يوجد سبب واحد للاكتئاب، فالعديد منهم يمكن أن يُعالَجوا بشكل فعال بالأودية والمعالجة، ومع ذلك فبعض أدوية علاج الاكتئاب يمكن أن تسهم في فقدان الوزن بشكل أكبر. تحدَّث مع طبيبك حول دمج بعض الاستراتيجيات لعلاج الاكتئاب بشكل طبيعي.

فشل القلب الاحتقاني

هذا المرض القاتل، الذي يحدث عندما يكون القلب غير قادر على ضخ ما يكفي من الدم والأكسجين إلى القلب وبقية أعضاء الجسم، يصيب أكثر من خمسة ملايين من الأمريكيين، والمؤشر المهم على هذه الحالة أو تدهور حالة القلب بشكل عام هو فقدان الوزن السريع وغير المبرر (فقدان وزن قدره 7.5 في المائة على الأقل من الوزن الطبيعي خلال 6 أشهر)، والمعروفة باسم دنف القلب.

تقول الدكتورة أدريان يوديم: “لأن الأمعاء تتطلب تدفق دم سليم تماماً مثل باقي أعضاء الجسم فخمن الباحثون أن انخفاض تدفق الدم قد يكون هو المسؤول عن الجهاز الهضمي وأعراض فقدان الوزن المصاحبة لقصور القلب”.

إن كنت أنت أو شخص تعرفه تعاني من فقدان الوزن السريع بالإضافة إلى ضيق في التنفس وسعال مزمن وإرهاق وغثيان، عندها اطلب الرعاية الطبية على الفور لأن جميع ما سبق من أعراض فشل القلب الاحتقاني.

مرض السكري

نحن عادة نربط مرض السكري بزيادة الوزن أو السمنة، لكن المفاجأة أن فقدان الوزن قد يكون من أعراض مرض السكري، فعندما يكون الجسم غير قادر على إنتاج الأنسولين بشكل كافٍ لا يتمكن الجلوكوز من السير في مجرى الدم ليُستخدم كمصدر للطاقة.

تقول الطبيبة ليزا: “عندما يكون هناك نقص في الأنسولين يبدأ الجسم في حرق الدهون والعضلات للحصول على الطاقة، مما يتسبب في انخفاض الوزن”، راجع طبيبك إذا كنت تعتقد أنَّ مرض السكري قد يكون سبب فقدان الوزن المفاجئ.