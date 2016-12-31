نظم المواطنون في كوريا الجنوبية احتجاجات بالشموع قرب القصر الرئاسي في سيول طالبوا فيها بعزل الرئيس مشعلين الألعاب النارية الخاصة بهم خلال الاحتجاجات.

وتجمع نحو مليون متظاهر في إحدى ساحات العاصمة سيول للمطالبة بعزل الرئيسة بارك هاي حاملين لافتات عليها شعارات تطالب باعتقالها وتغيير النظام في العام الجديد.

وخرجت تظاهرات مماثلة في شوارع المدن الرئيسية في جميع انحاء البلاد وذلك بعد تصويت الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية 9 ديسمبر الجاري لعزل هاي التي تعتبر أول رئيسة للبلاد بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.