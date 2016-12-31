حملات أمنية وتموينية بعدد من المحافظات لضبط الخارجين عن القانون

شهدت عدد من محافظات الجمهورية اليوم السبت حملات للأجهزة الأمنية والمرورية لضبط الخارجين عن القانون وأخرى للأجهزة الرقابية التموينية لضبط المخالفات ومنع الغش والاحتكار.

ففي محافظة المنوفية، تمكنت الحملة الأمنية من ضبط 3 مسجلين خطر و6 عاطلين ونجار مسلح بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص عبارة عن 4 بنادق خرطوش و6 فرد خرطوش، كما تم ضبط 8 عاطلين ومسجلين خطر بحوزتهم كمية من المواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والتعاطي بلغت 16 كيلو جراما و315 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملة عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين تخصص في سرقة الدراجات النارية بدائرة مركز شبين الكوم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد من الوقائع فضلا عن ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 3 أسلحة بيضاء، كما تم ضبط 385 هاربا من أحكام قضائية مختلفة بمركزي شبين الكوم وتلا.

وفي محافظة شمال سيناء، تمكنت الحملات الأمنية من ضبط 5 قضايا تموينية متنوعة ، وتحرير 151 مخالفة مرورية متنوعة، وبالإضافة إلى ضبط 23 مخالفة مرافق وإشغالات.

وفي محافظة السويس، تمكنت الحملة الأمنية من ضبط 20 من تجار المخدرات منهم 12 من وسطاء المخدرات وهم يقومون بتوزيع وبيع المواد المخدرة داخل عدد من المناطق السكنية بالسويس، وضبط بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، و8 من تجار المخدرات من خلال مداهمة منازلهم وأماكن تخزين المخدرات وتم ضبطهم متلبسين.

وفي محافظة القليوبية، تم القبض على موظف بالمعاش لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله، حيث تم ضبطه وبرفقته 3 أشخاص آخرين و تبين وجود حفرة بعمق 8 أمتار تقريبا داخل المنزل وتم ضبط أدوات الحفر وسيارة نقل تستخدم في نقل الأدوات.

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط بدال تمويني بمركز قليوب، لقيامه بتجميع كميات مـن السلع التموينية سكر وزيت بغرض احتكار وتجميع تلك السلع وحجبها عن جمهور المستهلكين وعدم صرفها وبيعها لتجار السوق السوداء بغرض الاستفاده من فارق الأسعار، وعثر بحوزته على 2 طن سكر و104 صناديق زيت.

وفي محافظة المنيا، تمكنت الحملات الأمنية من ضبط ضبط 14 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص بحوزة 12 متهما وضبط قطعتي سلاح أبيض، كما تم ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 300 قرص من عقار التامول المخدر و700 جرام حشيش بقصد الإتجار ، كما تم تحرير 1263 مخالفة مرورية متنوعة واثنين سائقين ثبت تعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 7متهمين هاربين من قضايا جنائية متنوعة بمختلف مراكز المحافظة،إلى جانب ضبط 39 قضية تموينية متنوعة و4 أصحاب مخازن مواد غذائية بدون ترخيص بحوزتهم 895 كيلو جرام أرز مجهول المصدر ، وطن سكر مجهول المصدر.

وفي محافظة أسوان، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي من خمسة أفراد تخصصوا في سرقة المواشي بقرى نصر النوبة بعد تلقي العديد من البلاغات بشأن سرقة نحو 40 رأسا من الماشية خلال الفترة الماضية، تم ضبط أفراد التشكيل وبحوزتهم 4 أسلحة نارية متنوعة وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 30 كيلو جراما وأسلحة بيضاء، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع واعترفوا بارتكابهم وقائع السرقات المبلغ بها.

وفي محافظة الشرقية، تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمدينة العاشر من رمضان من ضبط شخصين من محافظتي الإسماعيلية والفيوم وبحوزتهما 20 طربة حشيش و5 الآف جنيه من حصيلة بيع المواد المخدرة، و3 هواتف محمولة للاتصال بعملائهما.

وفي محافظة الغربية، أسفرت الحملات للأجهزة الأمنية عن ضبط 135هاربا من أحكام جنائية بالحبس وغرامات ومخالفات، و9 من العناصر الإجرامية الخطرة، و4 أسلحة نارية بدون ترخيص ، و22 قطعة سلاح أبيض متنوعة، وكذلك ضبط 6 قضايا إتجار بالمواد المخدرة،و ضبط 9 من العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم لارتكابهم جرائم شروع في قتل وسرقة بالإكراه،وتحرير 1340 مخالفة مرورية متنوعة.