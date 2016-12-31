تغلب ليستر سيتى على نظيره وست هام يونايتد بهدف مقابل لا شئ فى المباراة التى جرت اليوم على ستاد ووكرز ستديوم , فى اطار منافسات المرحلة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الإنجليزى ” البريمير ليج ” .

سجل هدف ثعالب ليستر إسلام سليمانى فى الدقيقة 22 من زمن أحداث اللقاء .

بهذه النتيجة , رفع ليستر رصيده إلى 20 نقطة , بينما توقف رصيد الهامرز عند 22 نقطة .