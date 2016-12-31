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بالفيديو.. ليستر سيتي يخطف وستهام بهدف سليماني في البريمييرليج
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بالفيديو.. ليستر سيتي يخطف وستهام بهدف سليماني في البريمييرليج

السبت، 31 ديسمبر 2016 07:21 م

تغلب ليستر سيتى على نظيره وست هام يونايتد بهدف مقابل لا شئ فى المباراة التى جرت اليوم على ستاد ووكرز ستديوم , فى اطار منافسات المرحلة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الإنجليزى ” البريمير ليج ” .

سجل هدف ثعالب ليستر إسلام سليمانى فى الدقيقة 22 من زمن أحداث اللقاء .

بهذه النتيجة , رفع ليستر رصيده إلى 20 نقطة , بينما توقف رصيد الهامرز عند 22 نقطة .

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