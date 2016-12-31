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"كهربا" يسجل هدف في خسارة الاتحاد من أتلتيكو مدريد 3-2
أتلتيكو مدريد واتحاد جدة

"كهربا" يسجل هدف في خسارة الاتحاد من أتلتيكو مدريد 3-2

السبت، 31 ديسمبر 2016 12:57 ص

تغلب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد الجوهرة بجدة، بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس الفريق السعودي.

شارك في اللقاء اللاعب المصري محمود عبد المنعم “كهربا”، وتمكن من قلب الطاولة على الفريق الإسباني بإحراز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 44 بعد أن تقدم خوان فران بهدف لأتلتيكو في الدقيقة 23، وبعد دقيقتين مرر كهربا كرة عرضية مميزة للتونسي أحمد العكايشي ليسجل منها هدف التقدم مع نهاية الشوط الأول للمباراة.

وفي الشوط الثاني أحرز الفريق المدريدي هدفين لينتهي اللقاء بفوز أتلتيكو 3-2.

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