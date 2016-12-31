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عمرو أديب لرونالدو: "عايز بطني تبقى شبه بطنك".. و"الدون" يرد
عمرو اديب وكريستيانو رونالدو

عمرو أديب لرونالدو: "عايز بطني تبقى شبه بطنك".. و"الدون" يرد

السبت، 31 ديسمبر 2016 12:51 ص

مازح الإعلامى عمرو أديب، النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، ومنخب البرتغال، قائلاً: “أنا عاوز تبقى بطني شبه بطنك تفتكر الموضوع صعب؟”، فرد عليه “الدون” قائلاً: “مستحيل”.
ونصح كريستيانو رونالدو، عمرو أديب، خلال استضافته في برنامجه “كل يوم”، المذاع عبر فضائية “ON E”، مساء الجمعة، أن يتدرب جيداً ويمتنع عن أكل الأشياء الضارة، وألا يكثر من الدهون، لافتاً إلى أنه هكذا سيكون أفضل حالاً.

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