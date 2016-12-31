كشف الصحفي اللبناني ربيع بركات من إدارة تحرير صحيفة “السفير” أن هيئة تحرير صحيفة السفير ستتوقف عن إصدار الصحيفة في مطلع عام 2017، وأوضح في تعليق مقتضب نشره على صفحته في موقعع الفيس بوك أنه وقبل سبعة أشهر، دخلت جريدة “السفير” نفقاً على خلفية قرار بالإقفال لم يتمّ. ما حصل كان تأخيراً لإعلان القرار، بعد محاولات إنعاش لم تفلح.

وقال ربيع بركات: اليوم، في اجتماع تم ظهراً مع إدارة التحرير، أُبلغنا أن “السفير” لم تتمكن من تجاوز عثراتها المالية، وأنها ستتوقف عن الصدور نهائياً مع ختام هذا العام. ليست هذه صدمة تماماً، لكن هضمها يحتاج إلى بعض الوقت.

يتابع: سنكتب (الزملاء وأنا وبعض الكتّاب المنتظمين السابقين والحاليين) عن تجاربنا في عدد الجريدة الأخير قبل رأس السنة، الذي يسترجع كذلك عبر 48 صفحة أرشيفاً كاملاً من 42 عاماً من عمرها، الذي سيتغيّر بعده ملمحٌ آخر من ملامح بيروت.

وصحيفة السفير كما أعلنت عن نفسها في موقعها الألكتروني ” هي مؤسسة صحفية لبنانية عربية تحمل بمصداقية تاريخها هموم الناس وطموحاتهم، هي صحيفة “القضية”، بصيغة مهنية راقية عصرية.

كانت الصحيفة اللبنانية الوحيدة التي لم تتوقف يوماً واحداً خلال الاجتياح الإسرائيلي (1982)، على رغم أن توزيعها كان محصوراً، بفعل الحصار الإسرائيلي، في شوارع العاصمة.