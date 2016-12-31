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شرطة البرازيل: زوجة السفير اليوناني وصديقها دبرا جريمة قتله
الشرطة البرازيلية - الامن البرازيلي

شرطة البرازيل: زوجة السفير اليوناني وصديقها دبرا جريمة قتله

السبت، 31 ديسمبر 2016 12:15 ص
وكالات

قالت مصادر بالشرطة البرازيلية، أن ضابطا في شرطة ريو دي جانيرو اعترف بقتل السفير اليوناني لدى البرازيل، “ربما بإيعاز من زوجته البرازيلية التي كان الضابط على علاقة عاطفية معها”.
وأضافت المصادر - حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الجمعة- بأن الضابط سيرجيو موريرا (29عاما) اعترف بقتل السفير اليوناني كيرياكوس أميريديس - ليل الاثنين في منزله في نوفا إيجواسو أحد أحياء الضواحي الشمالية المترامية الأطراف للعاصمة والتي تتسم بالعنف.
وكان أميريديس شغل منصب قنصل اليونان في ريو دي جانيرو من العام 2001 حتى العام 2004، كما عمل سفيرا لليونان في ليبيا وتولى مهام سفير اليونان لدى البرازيل، في يناير من العام الجاري.

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