رحبت وزارة الخارجية العراقية ، اليوم الجمعة ، بسريان اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، ووصفته بأنه “خطوة مهمة” على طريق الحل السياسي السلمي للأزمة في بلد شقيق.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال - في تصريح صحفي - دعم بلاده لكافة الجهود والمباحثات التي أفضت إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، لتجنيب الشعب السوري المزيد من ويلات الحرب وكوارثها.

وأعرب عن أمله في أن يتم الالتزام بالاتفاق من قبل جميع الأطراف، وأن يتم استغلاله بصورة عاجلة لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية للمناطق المنكوبة.