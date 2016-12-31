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السبت 31 ديسمبر 2016 12:19 صباحاً
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الشرطة التشيكية تقتل شخصا هدد بتفجير طائرة ركاب
الشرطة التشيكية- التشيك

الشرطة التشيكية تقتل شخصا هدد بتفجير طائرة ركاب

السبت، 31 ديسمبر 2016 12:31 ص

أعلنت الشرطة التشيكية مقتل رجل مشتبه به في تهديد بتفجير طائرة ركاب كانت متجهة من جزر الكناري إلى العاصمة البولندية وارسو وهبطت اضطراريا بمطار براغ.

وأوضحت الشرطة - حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” /الجمعة/ - أن طائرة “بوينج 737 – 800” المتجهة من جزر الكناري إلى وارسو هبطت اضطراريا “في الجزء القديم من مطار “روزيني” بسبب التهديد بتفجير قنبلة على متنها، وقضت الشرطة على المشتبه به في المكان.

وأعلنت الشرطة أن جميع الركاب الـ160 الذين كانوا على متن الطائرة تم إجلاؤهم منها، وبدأت الشرطة تحقيقا في الحادث.

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