استجابت كلية الطب جامعة بالإسكندرية لاستغاثة الطفلة أسرة الطفلة “حنين” التي انتشرت حالتها الصحية على صفحات التواصل الاجتماعي والتي تبلغ من العمر ثماني سنوات ومحجوزة بقسم جراحة المخ والأعصاب الدور السادس بالمستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية وتحتاج إلى عمل قسطرة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة وكلية الطب على تقديم أفضل درجات الخدمة الصحية، حيث قام فريق المتابعة وخدمة المواطنين والعلاقات العامة بكلية الطب بالإتصال هاتفيا بوالد الطفلة “حنين” وتم على الفور إبلاغ الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة والدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب حيث أمرا بالاتصال بالدكتور ياسر البنا رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب الذى أفاد بأن هذه الحاله تحتاج إلى نوع قسطرة ذات مقاس معين مع صعوبة توفير هذا المقاس بشركات المستلزمات الطبية.

كما تم تكليف الدكتور أحمد خليل والدكتور عمرو السيد الأساتذة بقسم جراحة المخ والأعصاب بالبحث عن القسطرة التشخصية المطلوبة بعدة شركات متخصصة في المستلزمات الطبية وأيضا بالمستشفيات الخاصة والاتصال بمجموعة مكاتب متخصصة في المستلزمات الطبية داخل المحافظة وخارجها وتم بالفعل العثور على النوع المطلوب بمحافظة الغربية “طنطا” وتم إبلاغ والد الطفلة.

وقال الدكتور ياسر البنا رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بأنه سيتم عمل القسطرة للطفلة غدا “السبت”، كما يتولى الدكتور طارق خليفة مدير عام المستشفي الرئيس الجامعي متابعة توفير احتياجات المريضة والإشراف على علاجها.