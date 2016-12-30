أحبطت جمارك الصادر بالسلوم برئاسة سمير حافظ بالاشتراك مع مباحث ميناء السلوم، محاولة تهريب كمية من الأدوية المستوردة والمحلية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إن مأمور الحركة أحمد سمير اشتبه في سيارة محملة بالبضائع متجهة إلى ليبيا، وبتفتيشها تبين وجود3012 كرتونة أدوية محلية ومستوردة مخبأة داخل كراتين حلاوة طحينية، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 599ر432 ألف جنيه.

وقرر أحمد عبدالوهاب مدير عام جمارك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.