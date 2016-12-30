نجحت مصر في الحصول على جائزة خاصة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن حققت أكبر رقم في عدد التوقيعات لدعم مرضى السرطان.

وأوضح الدكتور أحمد جبر مسئول موسوعة جينيس بمصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمؤسسة مرسال تحت رعاية الجمعية المصرية لدعم مرضي السرطان لأكبر عدد من التوقيعات علي لوحه لدعم المرضي، مشيرا إلى أنه هذا الرقم الجديد يعتبر أكبر عدد من التوقيعات سوف يسجل رسميا وعالميا لجمهورية مصر العربية، وقد تم تسليم الشهادة المعتمدة إلى رئيس جمعية مرضي السرطان في احتفال رسمي اليوم.

وأضاف جبر أن انجاز بمعني الكلمة لمصر بتحقيق ٢٩الف و٤٨٨توقيع لدعم مرضي السرطان متفوقة علي الهند التي حققت ١٤ الف توقيع.

نطالب بدعم المؤسسات

وأكدت هبة راشد مديرة مؤسسة مرسال الخيرية، أن هذه الاحتفالية العالمية جاءت لمساندة مرضي السرطان معنويا من جانب الاسوياء وبالفعل نجحنا عالميا في وقوف أكثر من ٢٩ الف من الاسوياء متضامنين مع مرضي السرطان لنقدم رسالة إلى العالم أن المواطن المصري يعي تماما مدي خطورة مرض السرطان والذي يؤثر سلبيا علي معنويات المريض ولهذا تباري الجميع في الاسراع علي التوقيعات لدعم مريض السرطان.

وأشارت راشد إلى أنه بجانب دعم مريض السرطان معنويا ودخول مصر موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عدد التوقيعات، ولكننا نطالب جميع المؤسسات بالوقوف بجانبنا للقضاء تماما على المرض اللعين وكذلك دعمنا ماديا في تقديم لخدمة العلاج للمرض الغير قادرين والذين لايشملهم التأمين الصحي.

وأوضحت راشد أن الجمعية تقدم خدمات العلاج لأكثر من ٢٠٠٠ مريض مصري وأفريقي بالمجان وننتظر دعم اهل الخير لأستمرار دعمنا لمرضي السرطان.

وقال الدكتور علي سلامه رئيس اورجانيز ومنسق عام الموتمر، أن لحظه اختيار مصر لتفوز بالدخول في موسوعه جينيس مهمه جدا ليس لمرضي السرطان فقط ولكن لكل مصر في طريق الدعم والمسانده لصالح مرضي السرطان.

ويضيف لقد استغرق التوقيعات شهور طويله من مختلف الأماكن في مصر وأظهرت مدي تعاون المصرين في دعم المرضي الذين يحتاجون لدعم نفسي ومعنوي بجانب الدعم المادي ايضا وقد حضر مراسم اختيار مصر ٣٠ مريض ومحارب للسرطان قد تم شفائهم ونخبة كبيرة من المشاركين من مختلف الجنسيات ومجلس اداره الجمعيه المصريه لدعم مرضى السرطان على رأسهم الدكتور محسن مختار و هبه راشد مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية واعضاء التحكيم الممثل لموسوعه جينيس على رأسهم المصري أحمد جبر