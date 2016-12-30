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تعادل مثير بين الاتحاد السكندري والإسماعيلي في الدوري
الاتحاد والاسماعيلي

تعادل مثير بين الاتحاد السكندري والإسماعيلي في الدوري

الجمعة، 30 ديسمبر 2016 10:00 ص

تعادل فريق الاتحاد السكندري مع مضيفه الإسماعيلي بهدف واحد لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما اليوم /الجمعة/ على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم.

تقدم الإسماعيلي أولا بهدف في الدقيقة 11 عن طريق اللاعب محمد أبو المجد، فيما تعادل الاتحاد السكندري في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، من خلال اللاعب حسن طارق.

وأكمل الفريق السكندري، المباراة بعشرة لاعبين فقط، بعدما أشهر حكم اللقاء محمود البنا، البطاقة الحمراء في وجه اللاعب محمود كابونجا مدافع الاتحاد.

وبهذا التعادل رفع الإسماعيلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع، كما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

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