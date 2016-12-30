افتتح اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ نيابة عن محافظ جنوب سيناء، فعاليات ملتقى شرم الشيخ الأول للفنون التشكيلية والتراث الوطني بقاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ مساء اليوم /الجمعة/ بمشاركة خمسة بلدان عربية هي: مصر والسعودية وفلسطين والأردن والعراق من خلال 55 لوحة.

وقال الفنان التشكيلي الفلسطيني أحمد كنعان ضيف شرق الملتقي - في تصريحات للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه يشارك بأربع لوحات رسوم زيتية ممزوجة على منسوجات عبر فيها عن الأحوال المعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة قوات الاحتلال الإسرائيلي أبرزها تهجير العديد من الأسر الفلسطينية من منازلها في ظل سياسة الإستيطان.

وأشارت الفنانة التشكيلية الأردنية نعمت الناصر إلى أنها تشاركة بلوحتين تجسد فن “الجرافيك أرت” عبر الحفر على الزنك عبرت فيهما عن معالم البيئة بمدينة دمشق السورية نظرا ﻹرتباطها بالدراسة فيها في وقت سابق.

وبدورها أوضحت الفنانة التشكيلية خديجة عبد الرحمن الصباحي إلى مشاركتها بالملتقى عبر لوحات تمثل فن “الديكوباج” والتي تعتمد على القص واللصق للأشكال والرسومات.

ويشارك بالملتقى من التشكيليين المصريين حمدي عقدة وأحمد الجناينى والدكتور أشرف كحلة وعبد الفتاح نصر وأحمد الصعيدي.

ومن فلسطين خضر وشاح وسلوى أبو الهيجاء عيسي وماجدة غنيم.

ويشارك من المملكة العربية السعودية حابس الفندي، وميرزا حسين الصالح وأحمد بن على الشهري، ومن العراق تامر الهيتي.

وعقب افتتاح الملتقي قدمت الدكتورة رانية فاروق خوقير مصممة الأزياء التراثية العالمية من المملكة العربية السعودية عرضا للأزياء التراثية أعقبها ندوة بعنوان “الحجاز بعين الانثى” قدمتها خبيرة التراث السعودية داليا العبدلي تخللتها فقرة فنية أحيتها المطربة هند الصباحي والمطرب محمد حسان.

ويقام الملتقى تحت رئاسة الفنانة التشكيلية منى عوض وإشراف نرمين شمس رئيس مؤسسة لمسات للفنون المنظمة للملتقى وحضور نائب رئيس مدينة شرم الشيخ مجدى عبدالرؤوف ومحمود المحريقى مدير صالون جرامازيس الثقافي بمدينة شرم الشيخ وتستمر فعاليات المعرض والملتقى والندوات المصاحبة له حتى يوم الاثنين القادم.