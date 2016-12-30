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الصين تحظر تجارة العاج نهائيا بنهاية 2017
الشرطة في كوت ديفوار - ساحل العاج

الصين تحظر تجارة العاج نهائيا بنهاية 2017

الجمعة، 30 ديسمبر 2016 10:49 ص
أ ش أ

أعلنت الصين أنها ستحظر تجارة العاج نهائيا بنهاية عام 2017.
وذكر بيان مجلس الدولة (مجلس الوزراء) - اليوم الجمعة - أن العام المقبل سيشهد اتخاذ خطوات تدريجية لسريان الحظر النهائي لتلك التجارة في جميع أماكن صناعة العاج والأسواق التي تتعامل في المنتجات العاجية، مشيراً إلى أن أولى الخطوات ستسري المفعول 31 مارس، من أجل تعزيز حماية الفيلة وقمع تجارة العاج غير الشرعية.
وأضاف أن السلطات المسئولة عن التجارة والصناعة ستوقف تماما تسجيل أو إعطاء الموافقات الإدارية لأى شركة أو ورشة تتعامل في مجالات صناعة أو تجارة العاج.
وكانت الصين أكدت العام الماضي أنها تتبع سياسة عدم التسامح تجاه تجارة العاج غير المشروعة وتحارب بكل قوة تهريب العاج وجميع الأنشطة التجارية غير القانونية من خلال الحرص على تطبيق القوانين وسن التشريعات المتعلقة بذلك.
يذكر أن المنحوتات العاجية ومبيعاتها تعد شرعية - حتى الآن - في الصين إذا كانت نشاطاتها متوافقة مع لوائح محددة، ولا بد لواردات العاج ومنتجاتها من الحصول على رخصة من مصلحة الدولة للغابات.

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