قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن الإجراءات الأمريكية الأخيرة بحق روسيا، تعد نوعا من الانتقام لفشل سياستها الخارجية، وهي إجراءات رمزية جدا لأنها تزامنت مع الإعلان عن بدء الهدنة في سوريا.

وأوضحت زاخاروفا - في تصريح بثته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية - إنه في اليوم الذي جرى الإعلان في موسكو عن هدنة طال انتظارها في سوريا بعد جهود بذلتها وزارتي الخارجية والدفاع الروسية، قامت واشنطن أيضا في 29 ديسمبر بالإعلان عن طرد الدبلوماسيين الروس، لافتة إلى أن هذا التصرف نوع من الانتقام لفشل السياسة الخارجية الأمريكية.

يذكر أن مصدر مسؤول في الإدارة الأمريكية، أعلن في وقت سابق عن اتخاذ واشنطن قرار بالفعل بإبعاد 35 من الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها أغلقت مجمعين دبلوماسيين في نيويورك وماريلاند، على خلفية مزاعم استخدامهما لأنشطة استخباراتية.