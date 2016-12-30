أفصحت وزارة الخارجية الإثيوبية عن استعدادات جارية لاستضافة قمة رؤساء الدول الإفريقية في دورتها الـ28، والتي من المقرر أن تنعقد في أديس أبابا في الفترة من 22 يناير المقبل وحتى 31 من الشهر نفسه.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية تيوولدي مولوجيتا - في تصريح بثته وكالة الأنباء الإثيوبية - عن تشكيل لجنة وطنية للقيام بهذه الاستعدادات، مشيرا إلى أن أكثر من 26 مؤسسة ومنظمة تتعاون مع هذه اللجنة.

وأوضح مولوجيتا، أن نحو 13 رئيسا من الدول الأعضاء وكذلك مندوبون عن منظمات دولية، أكدوا حضورهم للقمة المرتقبة التي ستتركز على الدعوة إلى “تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب”.