قال رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا اليوم الجمعة إنه سيسحب قواته البالغة 5.500 جندي من القوات الإفريقية البالغة 22 ألف جندي والتي تحمي الحكومة في الصومال، مضيفا أن هذا القرار جاء بسبب عدم دفع البدلات لهذه القوات.

وأضاف الرئيس نكورونزيزا - في تصريحات نقلتها قناة “إيه بي سي” الإخبارية - أنه إذا لم يتم دفع المال خلال يناير فإن بلاده ستضطر إلى سحب قواتها التي تشكل ركنا رئيسيا من القوات الإفريقية التي تحارب حركة الشباب الصومالية.. ولم يتم دفع البدلات للقوات التابعة للدولة الإفريقية لمدة 11 شهرا حتى الآن.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر داعم للقوات الأجنبية في الصومال.