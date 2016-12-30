أفادت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الجمعة ، أن خبراء المتفجرات من العسكريين الروس ، نجحوا منذ يوم 5 ديسمبر الجاري، في نزع الألغام من أراضي بلغت مساحتها 1072 هكتارا ، ومن أكثر من 400 كيلومتر من الطرق، وأكثر من 2000 مبنى ، تقع في الجزء الشرقي لمدينة حلب السورية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية ، الصادر اليوم الجمعة ،:” أنه منذ 5 ديسمبر الجاري وخبراء المتفجرات من العسكريين الروس، نظفوا من الألغام أراض بلغت مساحتها الإجمالية 1072 هكتارا ، وأكثر من 400 كيلومتر من الطرق، ونحو 2200 مبنى، وأبطلوا مفعول أكثر من 16 ألف عبوة مفخخة”.

يذكر أن مجموعة من المهندسين العسكريين الروس، كانت قد كلفت سابقاً من قبل مركز مكافحة الألغام الدولي ، التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية ، ما زالت تعمل على إزالة الألغام من مناطق شرق مدينة حلب السورية .. ويستخدم المهندسون العسكريون الروس ، في المناطق الحضرية والسكانية الكثيفة داخل سوريا، روبوتات ألية متخصصة لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والمفخخة، من طراز “أوران-6”.