العبادي لأردوغان: لابد من إزالة أسباب التوتر لمحاربة الإرهابالجمعة، 30 ديسمبر 2016 08:44 ص
تلقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، مساء اليوم الجمعة ، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، أكد العبادي خلاله أهمية إزالة أسباب التوتر والتجاوز في أسرع وقت، وحلها بالطرق المؤدية لتركيز الجهود على محاربة الإرهاب والتعاون البناء بمختلف الأصعدة وفقاً لعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية.
وقد تم خلال الاتصال استعراض الجهود العراقية لتحرير الأراضي من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار ، وعرض الرئيس التركي رغبة بلاده الجادة المشاركة في جهود الإعمار والاستثمار والمشاريع المشتركة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الرئيس التركي هنأ العبادي بالانتصارات التي تحققها القوات العراقية في حربها ضد تنظيم (داعش) الإرهابي في عملية تحرير الموصل ، مؤكدا دعم تركيا للعراق والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه، وقال:” إننا نضع كل إمكانياتنا مع العراق في حربه ضد هذه الفئة التي تسيئ للإسلام الحنيف”.
وأضاف أن تركيا تتطلع إلى نصر عراقي قريب جدا في الموصل وستكون رسالة لمن يريد استهداف العلاقات الأخوية العراقية - التركية، مشددا على أهمية الاستمرار في مكافحة المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا عبر التكاتف والتعاون لأن وحدة واستقرار دول الجوار أولوية عليا لدى أنقرة.
ولفت العبادي إلى أهمية تعاون شعوب المنطقة ضد الإرهاب الذي يريد تدمير المنطقة ، وقال :”إن الدستور العراقي لا يسمح باستخدام الأراضي العراقية من أي جهة للإساءة لدول الجوار، إننا نعمل لتوفير الأمن والرفاه لكل مكونات الشعب العراقي وأن تكون كل المناطق تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية الوطنية”.
وكان العبادي كشف - في مؤتمره صحفي يوم - الثلاثاء 20 ديسمبر الجاري - عن أن هناك بوادر لفتح صفحة جديدة من التعاون مع تركيا مع وعد بسحب قواتها المسلحة من معسكر “بعشيقة” شمال شرقي الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق.
يذكر أن الحكومة العراقية طالبت تركيا مرارا باحترام علاقات حسن الجوار وسحب قوات لها دخلت معسكر تدريب “بعشيقة” بالموصل يوم الخميس 3 ديسمبر 2015 دون طلب أو إذن من السلطات الاتحادية في بغداد.
وحذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تركيا من مواجهة عسكرية وحرب إقليمية بسبب تدخلها في الموصل، وقال:” إننا نخشي من أن تتحول المغامرة التركية في الموصل إلى مواجهة إقليمية، وندعو الحكومة التركية إلى عدم التدخل في الشأن العراقي”.. كما عقدت جامعة الدول العربية اجتماعا ديسمبر الماضي أدان توغل القوات التركية وأكد دعمه للعراق في مساعيه الداعية لانسحابها بشكل كامل.
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