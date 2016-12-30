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بالفيديو.. من أجل بشرة كالأطفال.. تجنَّبي هذه الأشياء
بشرة ، جلد ، يدين

بالفيديو.. من أجل بشرة كالأطفال.. تجنَّبي هذه الأشياء

الجمعة، 30 ديسمبر 2016 08:32 ص

لا يوجد ما هو أكثر أهمية من اهتمام المرأة بشكلها وجمالها، ويعتبر الحصول على بشرة رقيقة براقة مثل الأطفال الصغار حلماً تتمناه كل امرأة.

لذا، إن أردتِ الحصول على بشرة ناعمة نعومة بشرة الأطفال، فما عليكِ سوى تجنُّب بعض الأشياء، مثل تكوني تحت الضغط المستمر، أو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، وكذا النوم دون إزالة المكياج، وحسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية، فللمزيد من العادات الخاطئة التي عليكِ تجنبها، إليك هذا الفيديو للمشاهدة. اضغط هنا.

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