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"القوى العاملة": إلغاء نظام الكفيل بالخليج قريبا
محمد سعفان وزير القوى العاملة

"القوى العاملة": إلغاء نظام الكفيل بالخليج قريبا

الجمعة، 30 ديسمبر 2016 08:38 ص

 
أشاد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بقرار الأردن بإلغاء تصاريح دخول وخروج العمالة المصرية بأراضيها بدءا من يناير المقبل، مشيرا إلى أن العمالة المصرية تحتل المرتية الثانية في الأردن.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، تقديم تامر أمين، إلى أن الخطوط مفتوحة بين مصر والأردن لاستقدام مزيد من العمالة المصرية هناك، موضحًا أنه تم مفاوضات إسقاط نظام الكفيل بالمملكة العربية السعودية طبقًا للاتفاقيات الدولية في طريقة للتفعيل، والعودة من جديد لنظام عقود العمل.

وتابع أن إلغاء نظام الكفيل الموجود بدول الخليج العربي قريبًا، لافتًا إلى أن قطر الدولة الأولى بالخليج التي ألغت نظام الكفيل.

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