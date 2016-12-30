ربما يضطر المسافرون إلى قضاء ساعات الانتظار الثقيلة في المطار لعدة أسباب من بينها انتظار رحلتهم، ويبدو الأمر أكثر مللاً عند عدم وجود خدمة واي فاي مجانية تكسر رتابة الوقت، لكن اليوم أصبح الانتظار في صالات المطار مُسلياً بفضل خريطة تفاعلية تُقدِّم لكل مسافر كلمات مرور الواي فاي لجميع مطارات العالم.

وحسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية، يرجع الفضل في ظهور هذه الخريطة الرائعة إلى المدون ومهندس أمن الحاسوب، أنيل بولات، الذي يعلم تماماً مدى صعوبة أوقات الانتظار على المسافرين دون خدمة الواي فاي المجانية، ولذلك ابتكر خريطة تفاعلية سهلة الاستخدام لمرتادي المطارات؛ إذ تُمكنهم من العثور على كلمات مرور خدمة الواي فاي بكل سهولة ويُسر.

وتشمل خريطة “بولات”، التي يعمل على تحديثها دورياً، على كلمات المرور للواي فاي في جميع مطارات العالم، بالإضافة إلى مواقع عشرات المطارات في مختلف بلدان العالم.

وبمجرد النقر على المطار المطلوب، يتلقى المستخدمون توجيهات بشأن أفضل مكان للجلوس والوصول إلى خدمة الواي فاي وتقديم كلمة المرور والبيانات اللازمة لاستخدام الواي فاي بشكل غير محدد، لن تعاني بعد الآن التكاليف الباهظة للإنترنت في أثناء التجوال، ولن تضطر إلى استخدام نقاط الاتصال المتقطعة بعد إتاحة خريطة كلمات مرور واي فاي المطارات المجانية الرائعة.للخريطة.اضغط هنا.