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مالي تعيد مسافرين دون جوازات سفر إلى فرنسا
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مالي تعيد مسافرين دون جوازات سفر إلى فرنسا

الجمعة، 30 ديسمبر 2016 08:34 ص
وكالات

اعادت السلطات في مالي شخصين إلى فرنسا، بعد أن قامت السلطات الفرنسية بترحيلهما إلى مالي دون الحصول على إثبات بجنسيتهم ودون جوازات سفر.
ونقلت قناة (إيه بي سي) الإخبارية عن متحدث باسم الحكومة في مالي أن الراكبين وصلا إلى مالي دون التأكد من جنسيتهم، واستعاضت عن ذلك السلطات الفرنسية بوثيقة سفر أصدرها الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا الحادث في إطار التصعيد الذي تشهده الآن العلاقات بين الاتحاد الأوربي والدول الإفريقية بسبب إعادة المهاجرين غير الشرعيين.
ويسعى العديد من مواطني دول إفريقية من غرب القارة للهرب إلى أوروبا عن طريق الصحراء الكبرى والبحر المتوسط على أمل الحصول على حياة أفضل هناك.
وأشار بيان صادر عن الحكومة في مالي إلى أنها لن تسمح لأي زوار أن يدخلوا البلاد دون جواز سفر أو وثيقة سفر صادرة من مالي.

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