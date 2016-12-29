أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر قائمة المنتخب المصري المشارك في كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الجابون يناير المقبل.

القائمة ضمت 27 لاعباً للدخول في معسكر المنتخب الذي يبدأ يوم 1 يناير المقبل استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ عام 2010.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري، شريف إكرامي، أحمد الشناوي، محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد المحمدي، أحمد فتحي، محمد عبد الشافي، أحمد دويدار، أحمد حجازي، كريم حافظ، علي جبر، حمادة طلبة، عمر جابر، سعد سمير.

خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد النني، عبد الله السعيد، محمد إبراهيم، محمود كهربا، طارق حامد، محمود تريزيجيه، رمضان صبحي، عمرو وردة.

خط الهجوم: مروان محسن، أحمد حسن كوكا، أحمد جمعة، محمد صلاح.

واسبتعد كوبر باسم مرسي من القائمة و مؤمن زكريا ووليد سليمان وأحمد الشيخ ومحمود الونش وحسام باولو، وجميعهم كانوا مرشحين بقوة للانضمام لقائمة المنتخب بعد الأداء الجيد الذي قدموه في الدور الأول من بطولة الدوري.