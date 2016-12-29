قال الدكتور جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء، إن الحكومة تسعى لحل أزمة الدواء حيث أنها خاطب بعض الشركات بحصر عدد الأصناف التي تكبد الشركات خسائر من أجل ارتفاع سعرها، وبعد ذلك ستناقشها الحكومة مرة آخرى بشرط البعد عن أدوية الأمراض المزمنة.

وأضاف الليثي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” من الآخر”، على قناة ” روتانا مصرية”، مع الإعلامي محمد العقبي، أنه سيتم طرح التسعيرة الجديدة من بداية فبراير المقبل، وهناك التزامات من الشركات بعدم التراجع عن إنتاج تلك الأدوية حتى شهر فبراير المقبل.

وتابع :” شركات الأدوية دي وطنية ووقفوا جنب البلد الشركات ملتزمة بتوفير الدواء وعندهم الحس الوطني”.