قال طارق رضوان، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن ما تم من حرائق بالكنائس المصرية خلال عامي 2013 و2014 تم ترميمها بالفعل، مشيرا إلى أن مناقشة هذا الأمر بالخارج مه هو إلا مهاترات.

وأضاف “رضوان”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى مقدم برنامج “خط أحمر” المذاع على فضائية “ الحدث اليوم” أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت تبحث عن مصالح الأقليات فمن باب أدعى أن يبحثوا عن حقوق الهنود الحمر التي أهدرت حقوقهم.

وأوضح أن رد الكنيسة المصرية كان قويا ورادعا دون الحاجة إلى رد أي جهة أخري، إلا أنه سيتم إصدار بيانا رادعا من مجلس يوم الاثنين المقبل.