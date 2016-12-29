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الخميس 29 ديسمبر 2016 10:55 مساءً
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هل ستطبق الدولة الدعم النقدي بدلا من العيني قريبا؟
علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماع الاسبق

هل ستطبق الدولة الدعم النقدي بدلا من العيني قريبا؟

الخميس، 29 ديسمبر 2016 10:51 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قال الدكتور علي المصليحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يجب تحويل الدعم من عيني لنقدي، مضيفا أن الدعم ليس قاصر على دعم السلع التموينية فقط، وإنما يشمل جميع السلع والخدمات المقدمة من قبل الدولة متمثلة في الصحة والتعليم والإسكان وغيرها.

وأكد في حواره ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على شاشة “المحور”، اليوم الخميس، أن السبب الرئيسي لعدم جودة الخدمات المقدمة للمصريين هو الدعم، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك سعر موحد للسلعة بالسوق داخل وخارج بطاقات التموين للتصدي للتهريب.

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