هنأ رمضان صبحى لاعب ستوك سيتى الإنجليزى زملائه السابقين بالأهلى بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم فى الجولة الـ17 بالدورى، برسالة عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً: “ألف مبروك يا رجالة”.

كما حرص عمرو جمال مهاجم الأهلي علي الاحتفال بالفوز ناشرًا صورة الهدف الثاني ومعلقا: “دائمًا”.