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رمضان صبحي يهنئ الأهلي.. شاهد
سعد سمير ورمضان صبحي

رمضان صبحي يهنئ الأهلي.. شاهد

الخميس، 29 ديسمبر 2016 10:47 م
محيط - أحمد عبد الخالق

هنأ رمضان صبحى لاعب ستوك سيتى الإنجليزى زملائه السابقين بالأهلى بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم فى الجولة الـ17 بالدورى، برسالة عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً: “ألف مبروك يا رجالة”.

كما حرص عمرو جمال مهاجم الأهلي علي الاحتفال بالفوز ناشرًا صورة الهدف الثاني ومعلقا: “دائمًا”.

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