أعرب الإعلامى عمرو أديب عن حزنه الشديد بعد فوز النادى الأهلى بهدفين مقابل لاشىء فى مباراة القمة 113 التى جمعت الفريق بغريمه التقليدى نادى الزمالك، أعلنت زوجته الإعلاميه لميس الحديدى عن فرحتها بفوز الأهلى، عبر حسابهما على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: “هى دى قصه حياتى نلعب الماتش كله والأهلى يكسب، مش فاهم ده معناه أيه فى كره القدم الحديثة أو القديمة على العموم، أنا فقدت احساس الألم تماما”.

بعد لحظات من نشر عمرو أديب تدوينته على تويتر، غردت الإعلامية لميس الحديدى عبر حسابها قائلة: ” أهلى أهلى أهلى، أحلى نهايه للسنه”.