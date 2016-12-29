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أتوبيس الأهلي ينسى مؤمن زكريا.. واللاعب يركض خلفه!
مؤمن زكريا

أتوبيس الأهلي ينسى مؤمن زكريا.. واللاعب يركض خلفه!

الخميس، 29 ديسمبر 2016 10:44 م

يبدو أن القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، لابد وأن تجد بها بعض المواقف الطريفة فقد نسى أتوبيس لاعبي الأهلي النجم مؤمن زكريا الذي قام بالركض خلف الأوتوبيس ليلحق به.

وكان الأهلي قد حقق الفوز  بهدفين مقابل لا شئ على الزمالك أحرزهما مؤمن زكريا والنيجيرى أجايى فى الدقيقة 22 و89.
الأهلى يتصدر قمة ترتيب جدول الدولى برصيد 45 نقطة بينما الزمالك فى المركز الثالث برصيد 34.

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