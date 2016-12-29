قال أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، هشام إبراهيم، إن قانون الاستثمار الجديد الذي وافقت عليه الحكومة المصرية، اهتم بآليات تنشيط الاستثمار في مصر، مشددًا على ضرورة إجراء حزمة من التشريعات المكملة لقانون الاستثمار.

وأشار إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية مع الإعلامي خالد عاشور، إلى أن القانون لنْ يقر قبل إجراء تعديلات لبعض نصوصه، مؤكدًا أن تقديم مزيد من الإعفاءات للمستثمرين يجور على ميزانية الدعم.