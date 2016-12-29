قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن الكنيسة القبطية عبر 2000 سنة كنيسة عريقة ووطنية رفضت كل مستعمر، وانكسرت على أعتاب الكنيسة كل الدعاوى المغرضة التي كانت تريد أن تفرق بين أبناء الوطن.

وأضاف جبرائيل، في حوار مع الإعلامي محمد موسى مقدم برنامج “خط أحمر” المذاع على فضائية “ الحدث اليوم” أن البابا شنودة الثالث رفض على مدار 41 عاما استقبال أي مسؤول أجنبي يتحدث عن مشاكل الأقباط ويعلن دائما أن هذا الأمر شأن داخلي.

وأكد رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن البابا تواضروس يؤكد مصرية الكنيسة وعدم قبول مناقشة مشاكل الأقباط خارج مصر، مشيرا إلى أن أي مشكلات ستبقى شأن داخلي لا يمكن النقاش فيه خارج مصر.